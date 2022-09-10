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السجن المشدد لأفراد تشكيل عصابي زوروا خطابات لتعيين مواطنين بمقابل مالي

كتب:

حسن صالح
01:57 م | السبت 10 سبتمبر 2022
محكمة بنها

محكمة بنها

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار خالد الشباسي، بالسجن المشدد 15 عامًا على 7 أفراد في تشكيل عصابي، على خلفية اتهامهم بانتحال صفة رسمية، وتزوير مستندات وخطابات حكومية منسوبة لعدة جهات، وتقليد أختام، والحصول على مبالغ مالية من مواطنين، بزعم قدرته على التعيين في وظائف حكومية.

جريمة المتهمين جناية مكتملة الأركان

وضم التشكيل العصابي موظفاً في وزارة الآثار، ومدرسين، وصاحب شركة سياحة، وموظفتين بوزارة الثقافة، وموظفة في وحدة محلية، ويتزعمه موجه أول في وزارة التربية والتعليم.

ورفضت هيئة محكمة دفوع المتهمين بوجود نزاع مدني مع المجنى عليهم، فيما أقرت المحكمة بأن أركان الجرائم التي ارتكبها المتهمون «مكتملة وتامة، بما يتعين أخذهم بأقصى قدر من الشدة».

تفاصيل ضبط عصابة التزوير والنصب

كانت هيئة الرقابة الادارية تلقت معلومات عن تورط تشكيل عصابى يضم 7 أشخاص في تزوير خطابات منسوبة لجهات حكومية، وإصدار خطابات مزورة لتعيين عدد من المواطنين مقابل الحصول منهم على أموال.

وأفادت التحريات بأن المتهمين زعموا قدرتهم على تعيين الشباب في وظائف عمومية مقابل مبالغ مالية كبيرة، تحت زعم استخدامها في استخراج خطابات منسوبة لعدد من الجهات الحكومية، وإعطائها لراغبي العمل، فيما بلغت جملة ما تم حصره من الأموال 4 ملايين و800 ألف جنيه.

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