سلوكيات وعادات خاطئة في استهلاك المياه.. اعرف نصائح ترشيدها

أوضحت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن عدد من السلوكيات الخاطئة لاستهلاك المياه والتي تتسبب في إفراط استهلاك المياه بصورة كبيرة، محذرة المواطنين «عند رؤية تسرب مياه أو ماسورة مكسورة أبلغ عنها فورًا».

​ونصحت شركة مياه الشرب المواطنين باستهلاك الكمية اللازمة للشرب أو لصنع المشروبات دون زيادة استخدم غسالة الصحون عندما تكون مملوءة بالأطباق وسكب الماء على الأطعمة المثلجة بل ترك الأطعمة فترة كافية لفك تجميدها ولتذويب البقع عند الغسيل يجب نقع الملابس المتسخة قبل غسلها.

ملء حوض الاستحمام بالكامل يتسبب في إفراط استهلاك المياه

وتابعت شركة المياه أن الإسراع بإصلاح أي سيفون أو وصلة تالفة داخل شقتك للمحافظة على المياه وعلى فاتورتك، مشيرة إلى أن ملء حوض الاستحمام يتسبب في استهلاك كبير للمياه لذا نصحت باستخدام الدش وإذا كان لابد منه املأ نصفه، موضحة فتح صنبور الماء على آخره عادة سيئة جدا لذا من الجيد ألا تترك صنبور الماء مفتوحا أثناء غسيل الوجه أو الحلاقة أو تنظيف الأسنان من الأفضل غسل الأسنان بكوب من الماء.

نصائح شركة مياه الإسكندرية عند الوجود في الشارع

غسل السيارات بالخرطوم من أكثر المسببات لإهدار المياه لذا تنصح شركة المياه باستخدام الدلو وحظرت الشركة من رش مياه الشرب في الشارع.

طرق الحفاظ على المياه عند الوجود بالحديقة

أوضحت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر موقعها الرسمي عن عدد من النصائح لترشيد المياه عند الوجود بالحديقة، ومنها: تقليل استخدام مياه الشرب في الري واستخدم الرشاش بدلا من الخرطوم، ورش الزرع عند غياب ضوء الشمس تقلل من تبخر الماء أي قبل الـ8 صباحا وبعد الـ6 مساء.