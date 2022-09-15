«رحلة في أعماق البحار».. أسماك وسلاحف محنطة بالحديقة النباتية بالسويس

تستطيع مشاهدة كل عجائب البحر، على شكل أجسام محنطة بالحديقة النباتية، في المركز الاستكشافي بمحافظة السويس، حيث يوجد مختلف أنواع الكائنات البحرية، مثل الأسماك والسلحفاة البحرية، والتي أصبحت مهددة بالانقراض، لذا يقصدها أولياء الأمور مع أطفالهم للاستمتاع بجمالها، الأمر الذي يعتبر رحلة لأعماق البحار.

وقالت رضا محمد عبدالمبدي رئيس قسم العلوم بالمركز الاستكشافي بمحافظة السويس، في تصريحات لـ«الوطن»، إن القسم الثاني من الحديقة النباتية هو متحف الأسماك ويضم عددًا كبيرًا من مختلف الكائنات البحرية والتي جرى تحنيطها، وطلاء أجسادها بالورنيش، للمحافظة عليها من عوامل التعرية من أتربة ورطوبة وغيرها.

عرض السلحفاة البحرية في الحديقة

وأضافت «عبدالمبدي»، أن أبرز هذه الكائنات السلحفاة البحرية، والتي تختلف عن السلحفاة البرية، موضحة أن أبرز شيء يميز السلحفاة البحرية هي وجود زعانف في موضع أصابع قدميها، لتتناسب مع البيئة البحرية والحركة داخلها.

أسماك حقيقية محنطة

وتابعت أن قسم الكائنات البحرية، يضم العديد من أنواع الأسماك الحقيقية والتى تم تحنيطها، ونشرح للزوار صفات الأسماك النافع منها والضار، وفوائد تناول الأسماك التي تفيد جسم الإنسان في سن معين، وكذلك سمك الزينة وغيرها وكل نوع مدون عليه الأسم العلمي والمتداول.