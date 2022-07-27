«علام» 35 سنة خبرة في تحنيط الكائنات البحرية: «مهنة اتعلمتها بالممارسة»

علام إسماعيل هو واحد من أقدم محنطي الكائنات البحرية في مصر، إذ قضى 35 عامًا بين جدران معهد الغردقة لعلوم البحار في تحنيط الكائنات البحرية النافقة، ليصبح أقدم من يمتلك الخبرة في ذلك المجال، قبل أن يحال لسن المعاش منذ أيام قليلة ويترك مئات الذكريات في متحف الغردقة من بينها حوت يزيد وزنه على طنين وسلحفاة، ومئات الأسماك النادرة وكائنات بحرية منقرضة.

«علام» 35 عامًا خبرة في تحنيط الكائنات البحرية

يقول علام إسماعيل في تصريحات لـ«الوطن»، إنه حاصل على دبلوم زراعة ومهنة التحنيط تعلمها بالخبرة حيث لا توجد معاهد لدراسة التحنيط، لافتًا إلى أنه انتقل للعمل في معهد علوم البحار بمدينة الغردقة منذ 35 عامًا حتى أتقن المهنة، وقبل أن يبلغ سن المعاش منذ أيام ترك خبرته لثلاثة آخرين انضموا حديثًا للعمل، حيث يتم نقل الخبرة بين الأجيال لأنه لا يوجد معهد متخصص لتعليم التحنيط.

ويؤكد «علام» أنه قام بتحنيط جميع الكائنات البحرية النادرة ومئات الأسماك مختلفة النوع والشكل والحجم، بالإضافة إلى حوت طوله 5 أمتار ووزنه طنان، سمكة قرش ضخمة، سلحفاة من النوع المنقرض وطيور بحرية، وأن أطول فترة تحنيط استغرقت 15 يومًا كانت لحوت، موضحًا أنه بدأ بسلخه وإزالة اللحم والبطن ثم حشوه بنشارة خشب، وتم عرضه في متحف الغردقة في عام 2020.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود دار، مدير معهد علوم البحار بالبحر الأحمر، إلى أن «علام» قضى حياته بالمعهد وأتقن حرفة التحنيط عن طريق الممارسة.

أقدم معهد لعلوم البحار بالغردقة

وأضاف «دار» في تصريحات لـ«الوطن»، أن معهد علوم البحار بالغردقة من أقدم معاهد الأسماك في مصر والشرق الأوسط، ويضم مئات الكائنات البحرية النادرة والمنقرضة، ويعود عهده إلى الدكتور حامد جوهر خبير البحار المشهور.

وعمليات التحنيط بدأت منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وكانت بدائية في بادئ الأمر ثم تدرجت حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن.