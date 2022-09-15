«العربية للعلوم المالية»: حان وقت تحقيق تكامل اقتصادي عربي وإزالة الحواجز الجمركية

قال الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، إنّه حان الوقت لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي في جميع المجالات خاصة الصناعية والتجارية والهندسية والزراعية والتكنولوجية والطاقة المتجددة، في ظل امتلاك الوطن العربي لكل المقومات الأساسية والخيرات الطبيعية والبنية الملائمة لتحقيق التكامل الاقتصادي، والتغيرات الجيوسياسية العالمية وتعرض العالم لعدد من الأزمات أثرت على الاقتصاد العالمي، بداية من جائحة كورونا مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية .

التجارة العربية البينية

وأضاف «هديب» في بيان صحفي، أنّه يجب تعزيز الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وإزالة كافة الحواجز الجمركية بما يساهم في تيسير وانسياب حركة التجارة البينية بين الدول العربية، وجذب الاستثمارات الاجنبية للمنطقة العربية، بما يحقق الرفاهية والرخاء للمواطن العربى، مؤكدًا أنّ تنفيذ السوق العربية المشتركة على أرض الواقع يعمل على تنشيط حركة التجارة العربية وزيادة الانتاج والدخل القومي ونهضة الاقتصاد العربي.

وتابع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أنّ تحقيق التكامل الاقتصادي العربي يحول العالم العربي إلى قوة اقتصادية كبرى، موضحًا أنّ التجارة العربية البينية لازالت دون الطموحات رغم تحسنها خلال السنوات الماضية، وإقامة منطقة تجارة حرة عربية تشارك فيها كل الدول العربية تعمل على توحيد السوق العربية، وزيادة تدفقات الاستثمارات إليها، وإقامة مشروعات واستثمارات عربية مشتركة، وجذب الاستثمارات الأجنبية بها.

مقومات التكامل الاقتصادي

وأوضح «هديب» أنّ الوطن العربي يتوافر به كافة مقومات التكامل الاقتصادي، باعتباره الأغنى عالميًا في احتياطي البترول والغاز الطبيعي، وأكبر الدول المصدرة للنفط والغاز، إضافة إلى اشتماله على المراعي الطبيعية بمساحات شاسعة، والأراضي الزراعية ومساحات شاسعة من الأراضي القابلة للزراعة، إضافة إلى اشتمالها على الخيرات الطبيعية والمواد الخام والأولية للصناعة، لافتًا إلى أنّ التحديات العالمية الكبرى تحتاج إلى التكاتف لتحقيق التكامل في الأمن الغذائي والصحي .