عبدالمنعم سعيد: مصر وقطر تشكلان بديلًا للغاز الروسي في القارة الأوروبية

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن العلاقات المصرية القطرية تمضي قدما للأمام قبل عام أو عام ونصف، وهي جزء من تيار عام للتهدئة بين دول المنطقة ومن بينها قطر، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

زيارة الرئيس السيسي لقطر

وأضاف عبد المنعم في تصريحات لـ «الوطن» أنّ زيارة الرئيس السيسي لقطر تتضمن العديد من أوجه التعاون والذي يشمل استثمارات خاصة بمصر، وأيضا تعاون في قطاع الغاز لأن كلا من مصر وقطر بدأ يشكلان بديلًا للغاز الروسي في القارة الأوروبية.

وأكد عبد المنعم سعيد أن نتائج الزيارة لن تكون في صالح البلدين فقط بل ستصب أيضا في صالح الدول العربية كافة، وكذلك القضية الفلسطينية، خاصًة بعد تدخل مصر لتهدئة الأوضاع الأخيرة في غزة، فضلا عن مشروع إعادة إعمار غزة، وكذلك قدمت قطر مشروعا مشابها، فالتعاون والتنسيق بين البلدين ممكن أن يثمر عن نتائج إيجابية كثيرة تكون في صالح الجميع.

العلاقات الدولية بين مصر وقطر

ولفت المفكر السياسي، إلى أن عودة العلاقات بين الدول وبعضها يؤدي إلى نتائج تصب في صالح الجميع، فنحن ننتظر دخول قطر سوق الاستثمار المصري كنتيجة للزيارات المتبادلة بين الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس السيسي.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، التوقيع على 3 مذكرات تفاهم، وفق ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وجرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات والتنمية وجهاز قطر للاستثمار، ومذكرة تفاهم في مجال الشئون الاجتماعية بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية القطرية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ بين مصر وقطر