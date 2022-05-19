البرلمان العربي ينظم منتدى لتعزيز التكامل الاقتصادي برعاية «مدبولي»

ينظم البرلمان العربي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، منتدى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية «التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك»، في الفترة من 23 إلى 25 مايو الحالي 2022م بجمهورية مصر العربية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عربي رفيع المستوى.

وأكد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، أهمية المنتدى، الذي يهدف إلى بحث سبل تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة والعالم.

واقع منطقة التجارة الحرة العربية

وأشار العسومي، إلى أنّ المنتدى سيناقش واقع منطقة التجارة الحرة العربية، ويستعرض التجارب العربية في التجارة البينية ودور القطاع الخاص، وتيسير التبادل التجاري من واقع التوجهات العالمية والتكامل الاقتصادي العربي باعتباره مدخل أساس لتعزيز التضامن بين الأقطار العربية وتحقيق التنمية المرجوة والرخاء لشعوب المنطقة العربية، والمستجدات والتطوّرات على الساحتين الدولية والإقليمية فيما يتعّلق بتداعيات الأزمة العالمية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية.

ويشهد المؤتمر كلمات افتتاحية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

حضور عربي بارز

ويحظى المؤتمر، الذي يُعقد للمرة الأولى بحضور عربي بارز لشخصيات رفيعة المستوى تضم وزراء وممثلين عن الدول العربية، ومنهم نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة آمال صالح سعد، وزير التجارة والتموين السوداني، علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل الليبي، والمهندس أركان شهاب أحمد وزير الاتصالات العراقي، والدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، والدكتور طلال أبو غزالة مؤسس ورئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية.

كما يشارك في المنتدى، ممثلين عن جامعة الدول العربية ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي واتحادات الصناعات والغرف التجارية العربية وعدد من رجال الأعمال العرب.