السيطرة على حريق غابة شجرية في سوهاج بعد التهامه 5 أفدنة.. «صور»

اندلع حريق مروع في غابة شجرية محيطة بمحطة الصرف الصحي بقرية الكولة في مركز أخميم بمحافظة سوهاج؛ لتلتهم أشجار الكافور على مساحة 5 أفدنة، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى مساحات أخرى.

البداية مع تلقي اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود بلاغ لشرطة النجدة باندلاع حريق بالمزرعة الخشبية الخاصة بمحطة الصرف الصحي، بقرية الكولة امتدت إلى غابة شجرية محيطة.

نشوب الحريق على مساحة 5 أفدنة

أوضحت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية، نشوب الحريق على مساحة 5 أفدنة، محيطة بمحطة الصرف، وجرى الدفع بـ4 سيارات حماية مدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

احتراق أشجار الكافور بالغابة الشجرية بالكولة

وانتقلت الجهات التنفيذية لموقع الحادث؛ إذ رافق حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، لموقع نشوب الحريق للمعاينة الذي أثبتت التهام الحريق لـ 5 أفدنة واحتراق أشجار الكافور وأشجار الهيش بالغابة الشجرية.

وانتقلت الجهات المختصة لموقع الحادث للمعاينة والوقوف على أسباب الحريق، وقد تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.