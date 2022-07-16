السيطرة على حريق في منطقة أشجار الكافور بسوهاج

شهدت دائرة مركز أخميم، شرق سوهاج نشوب حريق في كمية من الهيش والمخلفات والحشائش بالمنطقة المنزرعة بأشجار الكافور، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات أو خسائر.

إخطار مدير أمن سوهاج

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز أخميم، بنشوب حريق بكمية من الهيش داخل المنطقة الصحراوية الخاصة بالغابة الشجرية التابعة لقطاع الصرف الصحي بناحية الكولة، دائرة المركز.

وتبين نشوب الحريق بكمية من الهيش والمخلفات والحشائش بالمنطقة المنزرعة بأشجار الكافور، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات أو خسائر.

وأفاد «ن م ع م» 56 سنة، مدير مزرعة الكولة، ويقيم دائرة المركز، بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلقاء أحد المارة عقب سيجارة مشتعل، دون قصد، ونفي الشبهة الجنائية.

إصابة شخصين في حادث مروري

وفي سياق منفصل، أصيب شخصين بإصابات متفرقة بالجسم، وتم رفع آثار الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج،

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع حادث بين بدائرة المركز ووجود مصابين تم نقلهما إلى المستشفى الجامعى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بوقوع مصادمة على طريق قرية الكولا بين سيارة ملاكى وأخرى ربع نقل.

نتج عن الحادث إصابة «أب . ع. م، باشتباه كسر بالساق اليسرى وجرح قطعى، وي. أ. ع، نجل الأول باشتباه كسر بالفك السفلى تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي.