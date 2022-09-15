افتتاح أول مهرجان للتين في مطروح.. أجود الأنواع على مستوى الجمهورية

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء اليوم الخميس، مهرجان التين الأول في محافظة مطروح الذي ينظمه «ائتلاف تحالف شباب 30 يونيو» في مطروح، ضمن الترويج والتسويق لمنتجات مطروح البيئية المتميزة.

وحضر المهرجان اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح والنائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، والعمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس عمد وشيوخ قبائل مطروح، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح.

احتفالية لعرض المنتجات خلال 30 باكية

وبدأت فعاليات «مهرجان التين»، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، وتضمن المهرجان الذي جرى تنظيمه أمام ديوان عام محافظة مطروح، احتفالية عرض المنتجات من خلال 30 باكية لجمعيات ومزارعي التين، يصاحبها عرض استعراضي لفرسان مطروح بقيادة الفارس رزق عبيد المعبدي، وفرقة مطروح للفنون الشعبية وعرض عرائس.

تين مطروح خالٍ من الكيماويات

قال محافظ مطروح خلال افتتاح الكرنفال، في بيان:« إن فاكهة التين في محافظة مطروح تعد من أجود الأنواع على مستوى الجمهورية كمنتج صحراوي طبيعي متميز يعتمد على الأمطار دون أى استخدام للمواد الكيماوية، وأشهر أنواعه «البرشومي والسلطاني» وغيره.

مشيرا إلى حصول منتج «تين مطروح» على المؤشر الجغرافي ضمن 3 أصناف سجلتهم الدولة ووزارة التموين ووزارة الزراعة والجهات المعنية رسميًا باسم المناطق الجغرافية التي تزرع بها في مطروح وهي «تين مطروح، وعنب براني، وزيت زيتون مطروح».

زراعة 60 ألف فدان تين بمطروح

وأضاف محافظ مطروح أن مساحات التين المزروعة بمحافظة مطروح حوالي 60 ألف فدان تقريبًا تنتج مطروح نحو 137 ألف طن تقريبًا، ويزيد أو يقل حسب نسبة الأمطار كل عام، ويتم جمع التين في شهر أغسطس ويستمر حتى أول أكتوبر، وينتهي مع نهاية موسم الصيف، ويتم تجفيف كميات من التين، وكميات أخرى للبيع والتناول كفاكهة وأخرى يتم تصنيعها مربى، وهي من أجود أنواع المربى، ويتم تقديمها بالمعارض ويعشقها المواطنون، ووجه الشكر للجهات المنظمة بقيادة تحالف 30 يونيو ومزارعي التين.