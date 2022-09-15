شيخ الأزهر لوفد الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية: نحتاج إلى التضامن والتكاتف

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس بمقر إقامته بالعاصمة الكازاخستانية نور سلطان، وفد الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية المشارك في المؤتمر السابع لزعماء الأديان بكازاخستان، برئاسة المتروبوليتان أنطوني، رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالكنيسة الأرثوذوكسية الروسية.

البطريرك كيريل مهتم بحوار الأديان

ونقل المتروبوليتان أنطوني تحيات البطريرك كيريل، رئيس الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية، وتمنياته لفضيلته بدوام الصحة والعافية، وأنه يتذكر فضيلته منذ اللقاء الذي جمع فضيلته مع البطريرك في عام 2010، مشيرا إلى أن البطريرك كيريل مهتم بحوار الأديان، وقد أنشأ مجلسا خاصا للحوار بين الأديان في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، يجتمع فيه كل قادة الأديان في روسيا لمناقشة مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة.

دعوة الأزهر لإحلال السلام والأخوة محل الكراهية والتعصب

من جانبه، بعث فضيلة الإمام الأكبر تحياته للبطريرك كيريل، رئيس الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية، وتطلعه للعمل المشترك وتعزيز التعاون بين الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذوكسية في روسيا من أجل إحلال السلام والأخوة محل الكراهية والتعصب والحروب.

وأشار الإمام الأكبر إلى انفتاح الأزهر الشريف على مختلف المؤسسات الدينية في الشرق والغرب، بما يخدم تعزيز قيم التعايش والأخوة والسلام العالمي، مشددا أن الوقت الحالي يحتاج إلى مزيد من التضامن والتكاتف لمواجهة التحديات المعاصرة.