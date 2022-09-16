مشاهد مؤلمة من حادث البدرشين.. «تلفيات بـ3 سيارات وإصابة 4 أشخاص»

لحظات مرعبة عاشها 4 أشخاص كانوا داخل 3 سيارات، عندما اصطدمت هذه السيارات ببعضها البعض، أثناء سيرهم بالطريق الأوسطي في البدرشين بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن إصابتهم جميعًا، ونقلهم إلى مستشفى البدرشين لتلقي العلاج.

تصادم بين 3 سيارات أعلى الطريق الأوسطي

كانت عقارب الساعة تشير إلى الرابعة عصر الخميس، عندما ورد بلاغ لمركز شرطة البدرشين بإصابة عدد من الأشخاص في حادث تصادم بين 3 سيارات أعلى الطريق الأوسطي، وتوجهت قوة من إدارة المرور إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص اصطدام 3 سيارات، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص.

«الوطن» ترصد 3 مشاهد مؤلمة في هذا الحادث التي نتج عنه تلفيات كبيرة بالثلاث سيارات، وإصابة 4 أشخاص.

المشهد الأول.. انفجار إطار سيارة نقل

روى أحد شهود العيان في تصريحات لـ«الوطن» أن الحادث تسبب فيه سيارة نقل من بين 3 سيارات، عندما انفجر إطارها، وهو ما أشارت إليه تحريات الأجهزة الأمنية على أنه سبب وقوع الحادث.

المشهد الثاني.. المصابون كانوا بين الحياة والموت

وأضاف أحد شهود العيان، أن المصابين كانوا بين الحياة والموت من شدة ارتططام السيارات ببعضها، ولأن السيارة النقل كانت محملة بالرخام، موضحًا أن الأجهزة الأمنية فور حضورها إلى مكان الحادث بدأت في وضع السيارات إلى جانب الطريق تمهيدًا لفتح الطريق مرة أخرى.

المشهد الثالث.. التحفظ على كاميرات المراقبة

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث تمهيدًا لتفريغها لبيان سبب وقوع الحادث، كما استعجلت الأجهزة الأمنية في تحرياتها التكميلية، والتفصيل في الواقعة لكشف ملابساتها وأسباب الحادث.

نصائح لقائدي السيارات

«3 أشياء يجب اتباعها لتجنب حوادث الطرق».. بهذه الكلمات وضع اللواء أحمد الشاهد، الخبير المروري عدة نصائح لتجنب حوادث السير على الطرق، من بينها فحص الفرامل والإطارات الخاصة بالسيارة قبل القيادة، والتأكّد من حالة المحرك، وبيان ما إذا كان يعمل بشكل جيد من عدمه، ووجود مياه التبريد بشكل مستمر داخل السيارة.