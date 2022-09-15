بعد قرار غلق نفق القطامية لمدة 4 أشهر.. اعرف التحويلات المرورية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إجراء بعض التحويلات المرورية في منطقة زهراء المعادي بمحافظة القاهرة، بسبب تنفيذ أعمال تطوير محور الخمسين، مع غلق نفق القطامية أسفل طريق «القاهرة - العين السخنة»، لذا تستعرض «الوطن» تفاصيل خريطة التحويلات الكاملة والطرق البديلة بعد غلق نفق القطامية.

سبب غلق نفق القطامية

كشفت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن سبب التحويلات المرورية الجديدة التي بدأت منذ أمس الخميس وتستمر 4 أشهر كاملة، وهي تنفيذ أعمال تطوير «محور الخمسين» في منطقة زهراء المعادي التابعة لمحافظة القاهرة، وما يتسبب في غلق كامل لنفق القطامية أسفل طريق «القاهرة - العين السخنة»، وذلك في إطار أعمال ازدواج وتوسعة النفق.

خريطة التحويلات المرورية بعد غلق نفق القطامية

أوضحت الإدارة العامة لمرور القاهرة تفاصيل كافة التحويلات المرورية التي تستمر على مدار تنفيذ أعمال التطوير وغلق نفق القطامية، وهي:

- القادم من العين السخنة في اتجاه القاهرة، يجرى تحويل حركة المركبات جهة اليمين للمنزل المستحدث، ثم الصعود مرة أخرى من ناحية المطلع المستحدث، وهو المقابل والمؤدى إلى طريق «القاهرة - العين السخنة» في إتجاه القاهرة وتحديدا«كوبرى محمد فوزى».

تعيين الخدمات المرورية اللازمة

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة أنها قامت بتعيين كافة الخدمات المرورية اللازمة، مع التنسيق مع مختلف الشركات المنفذة من أجل وضع المساعدات الفنية، بالإضافة إلى جميع التجهيزات التي تدل على على وجود أعمال في المنطقة، بهدف ضمان أمن وسلامة كافة المواطنين، وأيضا مواجهة أي كثافات مرورية متوقعة في هذه المنطقة، مع تسيير حركة المرور.