إصابة 4 في حادث تصادم 3 سيارات على الطريق الأوسطي بالبدرشين

شهد الطريق الأوسطي في البدرشين بمحافظة الجيزة حادث تصادم بين 3 سيارات نتج عنه إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة، كما أشارت التحريات الأولية إلى أن انفجار إطار سيارة نقل وراء وقوع الحادث، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

بلاغ بالواقعة

البداية كانت بورود بلاغ لمركز شرطة البدرشين، بإصابة عدد من الأشخاص في حادث تصادم بين سيارات أعلى الطريق الأوسطي، توجهت قوة من إدارة المرور إلى مكان البلاغ وتبين من الفحص اصطدام 3 سيارات مما أدى إلى إصابة 4 مواطنين.

نقل المصابين إلى المستشفى

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى أقرب مستشفى، وتمت إعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نصائح لقائدي السيارات

ولتجنب وقوع الحوادث المرورية على الطرق، قدم اللواء أحمد الشاهد، الخبير المروري، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عددًا من النصائح لتجنب حوادث السير على الطرق، ومن أبرزها فحص الفرامل والإطارات الخاصة بالسيارة قبل القيادة، والتأكّد من حالة المحرك، وبيان ما إذا كان يعمل بشكل جيد من عدمه، ووجود مياه التبريد بشكل مستمر داخل السيارة.