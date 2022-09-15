التوقيع على مذكرة تفاهم بين «الخارجية» و IBM لتصبح شريكا لمؤتمر COP27

وقع السفير أشرف إبراهيم، مساعد وزير الخارجية ومنسق عام الشقين التنظيمي والمالي للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، ومروة عباس، المدير العام لشركة IBM مصر، مذكرة تفاهم تكون بمقتضاها شركة IBM شريكاً تكنولوجيا لمؤتمر COP27 الذي تستضيفه مصر بشرم الشيخ في نوفمبر 2022.

ورحب السفير أشرف إبراهيم، منسق عام الشقين التنظيمي والمالي للمؤتمر، بشركة IBM كشريك لمؤتمر COP27، مشددا على الدور المحوري الذي يؤديه القطاع الخاص في دعم الأهداف المناخية.

وسلط الضوء على إسهامات شركة IBM بمؤتمر تغير المناخ في شرم الشيخ، وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة هذا الدعم من أجل إنجاح المؤتمر وتعزيز تأثيره.

وأشاد بالدور المؤثر الذي تلعبه التكنولوجيا في مساعدة الحكومات، والشركات والمؤسسات لتحقيق الأهداف المناخية، منوها بأن خبرات IBM في طرح حلول مبتكرة يمكنها أن تدفع أجندة المناخ للأمام.

وأشارت مروة عباس إلى أن شركة IBM تعتزم خلال المؤتمر تعزيز سبل الاستفادة من التكنولوجيا والخدمات الاستشارية لمساعدة قادة الحكومات والشركات في تحقيق التوازن بين الأهداف الأساسية للمؤسسات ومتطلبات التنمية المستدامة، مع الالتزام بالقوانين والإجراءات التنظيمية دون أي تأثير سلبي على الأرباح.

اهتمام شركة IBM بالقضايا والتحالفات الداعمة للبيئة

ويأتي التعاون مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ فى إطار اهتمام شركة IBM بالقضايا والتحالفات الداعمة للبيئة، حيث وضعت الشركة هدفاً استراتيجياً بتحقيق صفر انبعاثات من الغازات الدفيئة الملوثة للبيئة بحلول عام 2030.

وتعد IBM أحد الشركاء المؤسسين لمنتدى العلوم والسياسات والأعمال التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إضافة لذلك، تدعم IBM المؤسسات والمجتمعات المحلية من خلال البرامج التنموية مثل برنامج مسرّع الاستدامة من IBM لمعالجة القضايا البيئية.