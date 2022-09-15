وزيرة البيئة: مبادرات عالمية لدعم أفريقيا للتكيف مع تغير المناخ

ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 كلمة مصر خلال مشاركتها فى الشق الوزاري باجتماع مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (AMCEN) في دورته الثامنة عشرة، بالعاصمة السنغالية داكار خلال الفترة من 15-16 سبتمبر الجاري.

أوضحت وزيرة البيئة أن الكلمة كانت حول الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ cop27، والتي ركزت على 3 محاور أساسية وهي المفاوضات الخاصة بالمناخ، المبادرات التي يجرى إطلاقها خلال المؤتمر، الأيام غير الرسمية للمؤتمر.

ضرورة الخروج بنتيجة مرضية في مؤتمر المناخ cop28

وأكدت الوزيرة أنه بالنسبة لمحور الأول الخاص بالمفاوضات أن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ cop27 تحرص على إرجاع التوازن بين التخفيف والتكيف، وهو ما أثاره وزير البيئة السنغالي كأحد الشواغل الأفريقية والوصول إلى مخرج لبرنامج عمل التخفيف والتقدم في المناقشات حول الهدف العالمي للتكيف والهدف العالمي الجديد للتمويل، وذلك حتى يتم الخروج بنتيجة مرضية في مؤتمر المناخ cop28 والتقدم في المناقشات الخاصة بتمويل الخسائر والأضرار ومناقشة تنمية القدرات المطلوبة لتنفيذ الآلية الجديدة للشفافية، وكذلك أهمية التقدم فيما يخص التمويل المناسب والعادل في التوقيت المناسب لمساعدة الدول للانتقال العادل والطموح.

دفع جهود الدول الأفريقية للتحول للطاقة النظيفة

واستعرضت وزيرة البيئة والمنسق الوزاري و مبعوث المؤتمر المحور الثاني، والذي يشمل المبادرات الرئاسية لـcop 27، والذي ضم عدد من المبادرات وهي مبادرة الانتقال العادل للطاقة والتي تسهم في دفع جهود الدول الأفريقية للتحول للطاقة النظيفة والحصول على التمويل المناسب، وكذلك المبادرة الخاصة بالزراعة والأمن الغذائي ومبادرة الأمن المائي للتكيف مع تغير المناخ، ومبادرة المدن المستدامة.

تدوير 50% من المخلفات بحلول 2050 في أفريقيا

كما استعرضت وزيرة البيئة المبادرة الخاصة بالمخلفات بحلول عام 2050 والتي تهدف إلى تدوير 50% من المخلفات بحلول 2050 في أفريقيا، إذ يجرى تدوير حاليا 10% وبزيادة التدوير يجرى إتاحة فرص عمل خضراء ومنع حرق المخلفات، والتي يتسبب في إصدار غاز الميثان، كذلك إتاحة وضع الهياكل المؤسسية اللازمة لدخول القطاع الخاص في أفريقيا في منظومة المخلفات.

مبادرة دعم المرأة والتكيف مع التغيرات المناخية

وأشارت فى كلمتها إلى المبادرة الخاصة بدعم المرأة والتكيف مع التغيرات المناخية ودعم التغذية من خلال استخدام سبل للعادات الغذائية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتضمين صحة افضل للأجيال المقبلة في أفريقيا.

أما المبادرة الخامسة عن التنوع البيولوجي وإعادة تأهيل الطبيعة والحفاظ على البيئة البحرية، والتي تأتي ضمن المبادرات التي تربط كل من التصحر والتنوع البيولوجي وتغير المناخ، وهي موضوعات تهم القارة الأفريقية للحفاظ على مواردها الطبيعية، وتربط بين كل من مؤتمر المناخ الذي يتم عقده في نوفمبر بمدينة شرم الشيخ ومؤتمر التنوع البيولوجي المزمع عقده في ديسمبر 2022 بكندا.

التركيز على موضوعات التكيف

أوضحت وزيرة البيئة أن أيام مؤتمر المناخ غير الرسمية تركز على موضوعات التكيف، والتي تهم القارة الأفريقية وتشمل موضوعات التمويل والزراعة، ولأول مرة يوم عن المياه كذلك هناك يوم خاص بالتنوع البيولوجي وآخر لتخفيف الانبعاثات ويوم للمرأة والشباب والمجتمع المدني، ويجرى من خلال كل يوم مناقشة أولويات القارة الأفريقية.