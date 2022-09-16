أسوان تستعد للموسم السياحي الجديد 2022 بـ«الحنطور والهوية البصرية»

تعتبر «أسوان» أرض السحر والجمال واحدة من أهم المشاتي العالمية والتي يأتي إليها السياح الأجانب من شتى بقاع الأرض، نظرًا للموقع الجغرافي المميز في فصل الشتاء، إذ تقع على خط عرض 22 شمال مدار السرطان، ولذلك فهي مميزة جدًا في فصل الشتاء.

وتستعد المحافظة مبكرًا للموسم السياحي الشتوي، إذ وجه أشرف عطية، محافظ أسوان بعدم السماح بتجديد الترخيص أو التشغيل للرحلات السياحية إلا لعربات الحنطور المميزة والملتزم أصحابها بخط السير المحدد طبقاً للبرنامج السياحي.

اجتماع متابعة الجهود لرفع كفاءة الحنطور

جاء ذلك أثناء اجتماع متابعة الجهود المبذولة لتجميل ورفع كفاءة عربات الحنطور على مستوى المحافظة لإظهارها بالشكل الجمالي المطلوب أمام ضيوف المحافظة وزائريها ومواطنيها، بحضور الدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والآثار والهوية البصرية، وأيضاً المهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، علاوة على مديري المواقف والنقل البطيء ورئيس حي غرب.

محافظ أسوان: الهدف هو الانضباط

وبحسب تصريحات محافظ أسوان، يأتي ذلك من أجل تحقيق الانضباط وتوفير الخدمات السياحية بجودة عالية، مؤكدًا أنه سيجري إخطار الجهات المختصة بالقرار منها نقابة المرشدين وغرفة الشركات السياحية ومكتب وزارة السياحة، بالإضافة إلى مديرية أمن أسوان.

لجنة لفرز عربات الحنطور

وأمر عطية بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد لإجراء عملية فرز لعربات الحنطور الصالحة تمهيداً لتجميلها وتزينها، مع تركيب تصميمات الهوية البصرية بفكر جديد ومبهج، وكذا تركيب أرقام الترخيص الجديدة لإحكام السيطرة عليها ، فضلاً عن إعادة تأهيل السائقين للالتزام بالقواعد المرورية وحسن معاملة المواطنين والزائرين.

استبدال عربات الحنطور المتهالكة

ووجه المحافظ بقيام اللجنة بعملية استبدال عربات الحنطور الغير صالحة والمتهالكة بعربات ذات كفاءة عالية على أن يقوم أصحابها بتسديد فرق الأسعار على أقساط شهرية، وهو الذى سيتبعه تفكيك العربات القديمة وتكهينها وتخزينها مع المتابعة الدقيقة حيث سيتم إحالة أي محاولة للتلاعب إلى جهات التحقيق المختصة.