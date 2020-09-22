محافظة أسوان توفر زيا موحدا لسائقي عربات الحنطور على نفقتها

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، توجيهاته لتوفير زى موحد لسائقى عربات الحنطور، بجانب توفير غطاء للعربة على نفقة المحافظة، حيث تم اختيار اللون الأزرق للزى والغطاء والمطبوع عليه شعار المحافظة، وتم تسليمها لسائقى عربات الحنطور بإجمالى 280 زيا وغطاء، من أجل الحفاظ على الوجه الجمالى والحضارى لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء، أمام الضيوف والزائرين، ولاسيما مع الاستعدادات الجارية لاستقبال الموسم السياحي الجديد.

وقام المحافظ بتفقد عربات الحنطور فى حضور العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد، وأيضاً مديرى المرور والمواقف ورئيس نقابة سائقى الحنطور.

وأشاد اللواء أشرف عطية بالمظهر الحضارى الذى أصبحت عليه هذه العربات، وهو الذى يتوازى مع ما يتم من جهود متواصلة لتنفيذ مشروع التطوير الشامل لميدان المحطة والسوق السياحى وحديقة درة النيل لتحويل عاصمة الشباب لبانوراما جمالية فى مختلف عناصرها ومكوناتها، وبالتالى تكون فى أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها.