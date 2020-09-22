رئيس التحرير

محمود مسلم

محافظة أسوان توفر زيا موحدا لسائقي عربات الحنطور على نفقتها

أشرف عطية: اختيار اللون الأزرق للزي والغطاء مطبوع عليه شعار المحافظة

كتب:

عبد الله مشالي
05:58 م | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
محافظة أسوان توفر زيا موحدا لسائقي عربات الحنطور على نفقتها

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، توجيهاته لتوفير زى موحد لسائقى عربات الحنطور، بجانب توفير غطاء للعربة على نفقة المحافظة، حيث تم اختيار اللون الأزرق للزى والغطاء والمطبوع عليه شعار المحافظة، وتم تسليمها لسائقى عربات الحنطور بإجمالى 280 زيا وغطاء، من أجل الحفاظ على الوجه الجمالى والحضارى لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء، أمام الضيوف والزائرين، ولاسيما مع الاستعدادات الجارية لاستقبال الموسم السياحي الجديد.

 وقام المحافظ بتفقد عربات الحنطور فى حضور العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد، وأيضاً مديرى المرور والمواقف ورئيس نقابة سائقى الحنطور.

وأشاد اللواء أشرف عطية بالمظهر الحضارى الذى أصبحت عليه هذه العربات، وهو الذى يتوازى مع ما يتم من جهود متواصلة لتنفيذ مشروع التطوير الشامل لميدان المحطة والسوق السياحى وحديقة درة النيل لتحويل عاصمة الشباب لبانوراما جمالية فى مختلف عناصرها ومكوناتها، وبالتالى تكون فى أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها.

{"description":""}
{"description":""}
{"description":""}
{"description":""}

اقرأ المزيد:

محافظ أسوان يوافق على فتح فصول تمريض إضافية

محافظ أسوان يُصدر تعليمات بمنع السباحة في نهر النيل

محافظ أسوان يلتقي فريق عمل "ملتقى سلسبيل" لتطوير وتجميل المدينة

محافظ أسوان يقرر تسليم مباني مدرسة "فارس" للآثار لترميمها

محافظ أسوان: لا وجود لسيارات الكبود بحي المحمودية بنهاية ديسمبر

محافظ أسوان يوافق على تخفيض مجموع القبول بمدارس التمريض إلى 264 درجة

محافظ أسوان يبحث مع سفير كوريا صناعة السيارات وتكنولوجيا الإلكترونيات