مقابر النبلاء في أسوان.. أشهر المعالم الأثرية بأرض الذهب

محافظة أسوان واحدة من أجمل المحافظات السياحية بمصر، وتتميز بكثير من المعالم السياحية والأثرية المهمة في تاريخ مصر القديم والحديث، وتقدم «الوطن» بعض المعلومات عن المناطق السياحية والأثرية في أرض الذهب.

«مقابر النبلاء» بقرية غرب أسوان واحدة من المعالم الأثرية المعروفة في محافظة أسوان إذ أنها تقع على الناحية الغربية لمدينة أسوان وتحديداً تقع على ارتفاع يتجاوز الـ 100 متر أعلى سطح مياه نهر النيل وهو ما جعل الزائرين لأسوان يرونها بصورة واضحة، بل أصبحت أحد أهم العلامات الخاصة بأسوان، وشهدت خلال السنوات الماضية تطويرا مميزا من خلال إضاءة الجبل المحيط بها فأصبحت ذات منظر جمالي مميز في الصباح والمساء.

موقع مقابر النبلاء بأسوان

قال وليد عدنان، مرشد سياحي، لـ«الوطن»: «تقع مقابر النبلاء أسفل قبة الهواء بقرية غرب أسوان، في جبل صخري ضخم يضم النبلاء والكهنة في عهود المصريين القدماء كما يوجد أسفل من المقابر بعض بقايا دير قبطي كان يسمى سان جورج».

وتابع: «ويمكن الوصول لمقابر النبلاء من خلال رسوم زيارة تصل لـ10 جنيهات للمصريين و60 جنيها للأجانب كما أن هناك تخفيضا للنصف خاصا بالطلاب، والمقابر موجودة على طبقات ويستطيع الزوار الوصول لها من خلال سلالم حجرية عن طريقين مائلين، ويصل عدد المقابر ما يتجاوز الـ100 مقبرة، ومدفون بها المئات من الرجال والنساء والأطفال يصل عددهم حوالي ألف شخص غالبيتهم من الدولة القديمة».

معالم مقابر النبلاء بأسوان

وأوضح «عدنان»: «مقابر النبلاء كانت لأعيان المنطقة الموجودة في العهود القديمة عبارة عن مجموعة للحجرات محفورة بطريقة فرعونية داخل الجبل وتتزين بالألوان والرسومات والنقوشات الفرعونية، حيث تزين جدرانها رسومات مختلفة للأحجام وذات تصميمات فرعونية لتبين وتوضح الحياة المصرية القديمة للفراعنة ومنها على سبيل المثال كيفية ذبح القرابين كالأبقار وصيد الأسماك والطيور الموجودة في ذلك الوقت وحاملي النبال وكذلك الموسيقيين وأيضا بعض قوالب للتماثيل القديمة».