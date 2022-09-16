«متحدث الكهرباء»: صدّرنا شحنتي غاز بعد نجاح حملة ترشيد الاستهلاك

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة، تفاصيل نجاح مصر في تصدير شحنتي غاز بعد نجاح حملة ترشيد الكهرباء، مشيرًا إلى أننا وفرنا الطاقة الكهربائية ونجحنا في تحقيق عائد اقتصادي من توفير الغاز الطبيعي لافتًا أن لدينا احتياطي كهرباء مكّن الوزارة من إجراء الصيانة للوحدات ورفع كفاءتها.

حمزة: صدرنا شحنتي غاز نتيجة الترشيد

وأوضح حمزة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الاولى بالتلفزيون المصري، أن هناك احتياج كبير للطاقة في المنطقة مشيرًا لاهتمام عدد من الدول بالربط الكهربي مع مصر لافتًا إلى أن لدينا غاز لتصديره ولدينا كهرباء يمكن ربطها مع أوروبا مشددًا على أننا نجحنا في توفير احتياجاتنا الداخلية.

تحذير من الأجهزة التي تستخدم التسخين بصفة عامة

وأشار إلى أن معدلات الاستهلاك ترتفع صيفًا بسبب التكييفات وتزيد أيضًا في الشتاء أيضًا بسبب السخانات والدفايات والأجهزة التي تستخدم التسخين بصفة عامة لاستهلاكها الكبير للكهرباء.

وحذر «حمزة» من ترك فيش الأجهزة موصولة بمصدر الكهرباء مشددًا على أن نزع الفيش من المقابس يوفر في استخدام الطاقة مؤكدًا أن السخان الكهربائي يمكن تشغيله قبل استخدامه بنصف ساعة فقط والحصول على المياه الساخنة المطلوبة.