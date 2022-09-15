وزير الكهرباء يتابع مؤشرات الأداء بنطاق عمل شركة القناة

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار جهود الوزارة في رفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ومواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

تحسين الخدمة للمشتركين

وأكد أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء يبلغ عدد المشتركين بها 4,8 مليون مشترك وتضم 380 مركزًا وقرية وتضم قطاعات «الإسماعيلية، السويس، بوسعيد، شمال وجنوب ووسط الشرقية، شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر، المدن الجديدة»، وخلال شهري يوليو وأغسطس 2022 تم تنفيذ أعمال إحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى 75 مليون جنيه كخطة استثمارية بنطاق الشركة.

ووفقا لبيان صحفي، أكد «شاكر»، وتضمنت المشروعات الاستراتيجية للأحمال المطلوبة لمؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ إجمالي قدرة 35.8 م.ف.أ تشمل المنطقة الزرقاء بقدرة 5 م.ف.أ، المنطقة الخضراء بقدرة 6 م.ف.أ ، ربط محطات الطاقة الشمسية، محطة شحن الاتوبيسات بقدرة 12 م.ف.أ، رفع تعارضات الممشى السياحي، محطة شحن السيارات بقدرة 4.8 م.ف.أ، وبالإضافة إلى الأعمال التنفيذية لمشروع مركز تحكم شرم الشيخ بتكلفة اجمالية لحجم الأعمال 700 مليون جنيه.

إنشاء سيارة مركز خدمة متنقلة

وتم تطوير مركز الخدمة بهندسة شرم الشيخ وإنشاء سيارة مركز خدمة متنقلة بالاستفادة من سيارة إعادة تأهيل سيارة يتم تطويرها لأداء الغرض بتكلفة تبلغ حوالي 600 ألف جنيه، وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمبادرة السيد رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري مشروع حياة كريمة، المرحلة الأولى بلغت عدد المراكز المستفيدة من المشروع 2 مركز وهما «الحسينية – القنطرة شرق»، وبلغت عدد القرى المستفيدة 58 بعدد 172566 مشترك حيث تم تنفيذ الآتي:

- 20 كشك كامل بالمحول.

- 3 اعمدة جهد متوسط.

- 750 عامود جهد منخفض.

- 44 كم كابلات جهد متوسط.

- 2 كم موصلات جهد متوسط.

- 3 كم كابلات جهد منخفض.

وجاري فحص واختبار باقي المهمات بالمصانع للبدء في التنفيذ، وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى تفعيل برنامج التحصيل أون لاين «صغار مشتركين»، في نطاق عمل الشركة، لتحقيق سهولة اجراء عمليات التحكم والرقابة على جميع خطوات عملية التحصيل والجرد «تسليم وتسلم».

وأكد الوزير على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، وشدد «شاكر»، أيضًا على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.