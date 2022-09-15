وزير الكهرباء يستعرض مستهدفات استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

عقد مجلس إدارة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، جلسته الثالثة، اليوم، برئاسة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وحضور المهندس أسامة عسران، نائب الوزير، بمقر الوزارة بالقاهرة.

2.643 مليار جنيه إجمالي الإيرادات

استعرض المجلس المركز المالي للهيئة في 30/6/2022، من خلال تقرير أشار إلى أن إجمالي الإيرادات 2.643 مليار جنيه، بزيادة نحو 167 مليون جنيه عن المستهدف بقانون الربط، وبلغ إجمالي الموازنة المالية للهيئة خلال العام المالي 2021/2022 حوالي 6.3 مليار جنيه، منها 12.3% للاستثمارات الجديدة، والباقي للمشروعات القائمة.

وعلى الرغم من الآثار السلبية لفيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على سلاسل الإمداد وعمليات الشحن، فقد شهد الحساب الختامي تحقيق الهيئة أرباح تجاوزت 190 مليون جنيه، مما يعبر عن تطور أداء الهيئة كأحد نماذج المؤسسات الحكومية الناجحة.

توفير أكثر من 669 ألف طن بترول مكافئ

وعلى مستوي المشروعات، بلغ إجمالي الطاقة المنتجة خلال العام المالي 2021/2022 نحو 4022 ج. و. س، ساهمت في توفير أكثر من 669 ألف طن بترول مكافئ، إلى جانب تجنب انبعاث أكثر من 2,0 مليون طن ثاني أكسيد الكربون.

وكشف التقرير عن تحقيق المستهدف من إنتاجية مشروعات الهيئة المختلفة والتغلب على تحديات التشغيل المختلفة مما يشير إلى مرونة خطط التشغيل والصيانة وقدرتها على التغلب على التحديات بما يتواكب مع إدارة رشيدة لأصول الهيئة من مشروعات واستثمارات مختلفة، وكذلك التعاون من كافة مؤسسات الدولة وشركات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيق أهداف الهيئة، وذلك تحت رعاية السيد الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مما خلق مناخًا متناغمًا بين كافة الشركاء.

كما بيّن فض التشابكات المالية مع الجهات ذات الصلة، مما ساهم في تحسين الواجهة المالية للهيئة وانخفاض المديونيات المتأخرة من أكثر من 10 مليار جنيه عام 2017/2018 إلى حوالي 3,0 مليار جنيه حاليًا، يتم سدادها طبقًا لاتفاقيات مشتركة في التوقيتات المحددة، هذا إلى جانب ما تم تطويره من لوائح ساهمت في تحسين بيئة العمل وتشجيع العاملين، وكذلك ميكنة العديد من الإجراءات لتيسير المعاملات ذات الصلة.

مشروع خلايا شمسية في منطقة الزعفرانة

وأكد التقرير أن الهيئة أوشكت على الانتهاء من تنفيذ مشروع خلايا شمسية قدرة 50 ميجاوات في منطقة الزعفرانة، بمحافظة السويس، باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه، وبدء تشغيله –بإذن الله- بنهاية العام الحالي.

وتقوم الهيئة حاليًا بإنشاء مشروع طاقة رياح قدرة 250 ميجاوات بمجمع خليج السويس على البحر الأحمر بإجمالي استثمارات تصل إلى 4 مليار جنيه، وينتظر بدء تشغيله خلال عام 2023، في الوقت الذي يتوقع فيه أن يضم مجمع خليج السويس لطاقة الرياح أكثر من ثلاثة آلاف ميجاوات تنفذ من خلال شركات القطاع الخاص الدولية والوطنية، مما يشير إلى جاذبية مجالات الاستثمار في مصر، ومن ضمنها قطاع الطاقة المتجددة.

وفي إطار التعاون المشترك بين الهيئة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والصندوق السيادي، تم توقيع 16 مذكرة تفاهم في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، مما يشير إلى جاذبية الاستثمار في مصر عامة، والطاقة المتجددة خاصة ويجعل منها أحد أدوات القوة الناعمة لمصر، ويتسق مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27، نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وفى نهاية الاجتماع أشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل العاملين بالهيئة وأعضاء مجلس الإدارة مما ساهم في رفع معدلات الإنتاجية لمشروعات الهيئة وتحقيق الهيئة أرباحًا، مؤكداً ضرورة الاستمرار على هذا النهج والعمل على تطويره وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوة، إلى جانب استمرار الهيئة في أداء دورها في تيسير اجراءات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة من خلال القطاع الخاص، الشريك الرئيسي لتحقيق استراتيجية مصر للطاقة المتجددة.