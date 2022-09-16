ألمانيا تضع يدها على نشاطات مجموعة روسنفت النفطية الروسية

وضعت السلطات الألمانية، يدها على نشاطات مجموعة «روسنفت» النفطية الروسية في البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية، صباح اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق، دعا المستشار الألماني، أولاف شولتس، إلى إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا بأقرب وقت، مضيفا أنه لا ينبغي للسلطات الروسية، تحقيق أهدافيها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأمس الخميس، قال بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، خلال مؤتمر صحفي على متن الطائرة البابوية العائدة من كازاخستان، إن قد يكون من المقبول أخلاقيا بيع أسلحة لأوكرانيا، إذا تم استخدامها في الدفاع عن النفس، مشيرا إلى أن الدفاع عن النفس ليس شرعيا فحسب، بل هو أيضا تعبير عن الحب للبلاد.

بابا الفاتيكان: الغرب سار في الطريق الخطأ

وأشار البابا فرانسيس، إلى أن الغرب لا يمكن وصفه بأنه مثال يحتذى به لأنه سار في الطريق الخطأ، واصفا في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا»، الغرب بأعظم مقبرة للبشرية.

وأضاف بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، أن الغرب سلك الطريق الخطأ، ضاربا على سيبيل المثال ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية.