روسيا: لا نخطط لإغلاق سفاراتنا في أوروبا ردا على العقوبات الغربية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو أنَّ روسيا لا تخطط لإغلاق سفاراتها في أوروبا ردا على العقويات التى تفرضها على موسكو، قائلا: «هذا ليس من تقاليدنا، نعتقد أن عمل مكاتب التمثيل الدبلوماسي مهم»، وفقًا لوكالة الإعلام الروسية.

محتجون يعتدون على سفير روسيا في بولندا

كان محتجون على الحرب في أوكرانيا ألقوا مادة حمراء على السفير الروسي في بولندا في أثناء توجهه لوضع الزهور في المقبرة العسكرية السوفييتية في وارسو للاحتفال بذكر يوم النصر أمس، فيما ردت موسكو بعد ذلك بمذكرة احتجاج قوية.

إحباط إنزال جوي أوكراني في جزيرة زمييني بالبحر الأسود

فى سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط إنزالا جويا أوكرانيا في جزيرة زمييني بالبحر الأسود، وفقًا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أنَّ القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة في محاولة الإنزال الجوي والبحري.