روسيا تقصف عدة مناطق في أوكرانيا.. و«برلين» تدعو إلى إنهاء القتال

قصفت القوات الروسية، مساء أمس الخميس، منطقة «أبوستولوف» في «دنيبروبتروفسك» الواقعة شرقي أوكرانيا، بمنظومة إطلاق صواريخ متعددة «أوراجان»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

من جانبه، أعلن الدفاع الجوي الأوكراني، اعتراض صاروخ كروز روسي فوق إقليم «أوديسا» جنوب غربي البلاد.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير ‏زيلينسكي، العثور على مقبرة جماعية في مدينة «إيزيوم» الواقعة في «خاركيف» شمال شرقي البلاد، التي تمت استعادتها من روسيا، وفقا لما ذكرته قناة العربية الإخبارية.

زيلينسكي يقارن «إيزيوم» بمدينتي «بوتشا» و«ماريوبول»

وكانت «الشرطة الأوكرانية»، أشارت في وقت سابق، إلى العثور على مقبرة جماعية تضم أكثر من 440 جثة في «إيزيوم».

وقارن زيلينسكي، في رسالة مصورة، «إيزيوم» بمدينتي «بوتشا» و«ماريوبول»، اللتين أصبحتا رمزين لفظائع الحرب «الروسية الأوكرانية».

وكان الرئيس الأمريكي، جو ‏بايدن ، أقر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار، وفقا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

من جانبها، دعت «برلين»، إلى إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا بأقرب وقت، وقال مستشار البلاد، أولاف شولتس، إنه يجب ألا تفوز موسكو كما يجب أن تصمد أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الورسية.

وعد ألماني بدعم أوكرانيا بقدرما تحتاج كييف

ووعد شولتس، بدعم أوكرانيا بقدرما تحتاج كييف، مشيرا إلى أن بلاده تساعد بالأسلحة الثقيلة والذخيرة وتدرب الجنود الأوكرانيين لأن كفاحهم هو كفاح برلين.

وفي سياق متصل، على يزور رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، «واشنطن»، لعقد محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، فيما قال مساعدو الرئيس الجنوب إفريقي، إنه سيضغط خلال المحادثات مع بايدن، لمزيد من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

باندور: «بريتوريا» تريد إطلاق عملية دبلوماسية بين روسيا واوكرانيا

وقالت وزيرة العلاقات الدولية في جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، إن بلادها ستركز الحاجة للحوار عند مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، مضيفة إن «بريتوريا» تريد إطلاق عملية دبلوماسية بين الطرفين.

وأعربت باندور، عن اعتقادها أن منظمة «الأمم المتحدة» يجب أن تقو العمليسة الدبلوماسية، والأمين العام للمنظمة، أنطونيو جوتيريش بشكل خاص.

بدورها، أشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أن «لندن» تستخدم، وفاة الملكة إليزابيث الثانية لأغراض جيوسياسية لتصفية حساباتها مع «موسكو»، وأضافت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، أن قرار بريطانيا، بعدم دعوة روسيا إلى جنازة ملكة البلاد عمل غير أخلاقي.