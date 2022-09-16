أردوغان: كنت مستعدا للقاء بشار الأسد لو حضر قمة شنغهاي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّه كان مستعدًا للقاء الرئيس السوري بشّار الأسد، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون المعنقدة في سمرقند بأوزباكستان، لو كان بشّار حضر القمة، وفق ما ذكرته صحيفة «إزفستيا الروسية»، ونقلته قناة «روسيا اليوم».

واستضافت مدينة سمرقند، في أوزبكستان قمة منظمة شنغهاي للتعاون مؤخرًا، ويأتي موقف الرئيس التركي مغايرًا بشدة لما كان عليه خلال السنوات الماضية، في ظل الخلافات الكبيرة بين البلدين.