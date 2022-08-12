«سكاي نيوز»: بوتين عرض على أردوغان لقاء الأسد لحل الأزمة السورية

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لقاء نظيره السوري بشار الأسد، ولكن أردوغان فضل أن يكون التواصل عبر استخبارات البلدين، حسبما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل، منذ قليل.

المصالحة بين المعارضة والحكومة السورية

ودعا وزير الخارجية التركي يدعو لمصالحة بين المعارضة والحكومة السورية بطريقة ما وإلا فلن يكون هناك سلام دائم، لافتا إلى أن الإرادة التي يمكنها السيطرة على كل الأراضي السورية لا تقوم إلا من خلال وحدة الصف، وأنه يجب تكون هناك إدارة قوية لمنع انقسام سوريا.