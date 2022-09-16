المورينجا «الشجرة المعجزة».. تحميك من 360 مرضا والكيلو بـ100 جنيه

شجرة الحياة، أو شجرة الحب وربما الشجرة المعجزة، تلك أسماء عديدة، تطلق على شجرة المورينجا، المصنفة ضمن الأعشاب، متعددة الفوائد الصحية، وتستخدم للتداوي من 360 مرضا، منشأها الأصلي إثيوبيا والسودان، دخلت مصر منذ 15 عاما، وكان سعر كيلو البذور يتخطى 17 ألف جنيه، وبعد زراعتها والإكثار منها في مصر انخفض السعر إلى 100 جنيه، ويقل استخدامها لعدم المعرفة بقيمتها.

يقول المهندس الزراعي محمد عطية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن شجرة المورينجا من الأعشاب المفيدة صحيا ويتم التداوي بها من أمراض كثيرة، كما يستخدمها الهنود بكثرة، لافتا إلى زراعته لها في مزرعته الخاصة، لعلمه بقيمتها الغذائية والطبية معتبرا إياها إكسير الحياة على حد تعبيره: «يمكن زراعتها في البلكونات، واستخدامها مفيد ولا ضرر منه، فهي تعد مصدرا قويا للكالسيوم ومكافحة للإرهاق».

المورينجا غنية بالعناصر الغذائية وتعزز الصحة

ويوضح عطية أن المورينجا غنية بالعناصر الغذائية والتي بدورها تعزز الصحة العامة للإنسان، لافتا إلى احتوائها على بروتينات وفيتامينات عديدة، كما تحتوي على مضادات الأكسدة، فضلا عن قدرتها على مقاومة الالتهابات بالجسم، وخفض مستوى السكر في الدم، والحفاظ على صحة القلب والذاكرة وتقي من الزهايمر.

المورينجا بديل للشاي وأكثر فائدة

ويشير عطية من خلال تجربته لزراعة المورينجا، إلى أنها تحتاج لمناخ حار جاف فضلا عن احتياجها القليل من الماء، لافتا إلى نموها السريع فقد يصل ارتفاعها نحو متر خلال شهر واحد، فضلا عن إمكانية الحصول على الأوراق، ثم تحفيفها وتناولها كأي عشبة أو مثل الشاي.

انخفاض سعر كيلو البذور من 17 ألفا إلى 100 جنيه

وأوضح عطية أن المورينجا ذات فوائد عديدة ومن المهم زراعتها للاستفادة من القيمة الغذائية والطبية، لافتا إلى إمكانية استخدامها كالجرجير والخضروات الورقية الطازجة، وإضافتها لطبق السلطة لأنه يضفي قيمة غذائية كبيرة على الطعام والتي تعود بنفع كبير على الصحة العامة، مؤكدا أنها قبل انتشارها في مصر كان سعر كيلو البذور منها يصل 17 جنيه مصر، بينما وصل سعر الكيلو من البذور بعد الإكثار منها إلى 100 جنيه.