موعد كأس العالم 2022 وسبب إقامته في الشتاء بدلا من الصيف لأول مرة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» موعد كأس العالم 2022 الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، ويتنافس فيه العديد من المنتخبات القوية التي تقدم كرة قدم على أعلى مستوى، ومن بينها المنتخب القطري باعتباره الدولة المُضيفة للبطولة.

موعد كأس العالم 2022

وأوضحت فيفا، أن موعد كأس العالم 2022 سينطلق يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر 2022 بمباراة يلتقي فيها كل من منتخبي قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور القطرية، كما يلتقي المنتخب السنغالي ضد الهولندي، في اليوم التالي وهو الإثنين 21 نوفمبر في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

ووفق الجدول المعلن من قبل فيفا في موعد كأس العالم 2022 فإن مباراة إنجلترا في المجموعة الثانية أمام إيران، ستقام يوم 21 نوفمبر في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش وكذلك مباراة ويلز الافتتاحية ضد الولايات المتحدة الأمريكية في نفس المجموعة ستقام في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

كأس العالم لأول مرة في الشرق الأوسط

وبحسب فيفا، فإن تلك النسخة من كأس العالم 2022 تعد الأولى التي يتم تنظيمها في هذا التوقيت من العام، أي في شهر نوفمبر، حيث تقام في فصل الشتاء بدلًا من الصيف حيث شهري يونيو ويوليو لأول مرة، فضلا عن أنها الأولى التي تقام في الشرق الأوسط، إذ تعد قطر أول دولة عربية تحظى بتنظيم المونديال الأقوى على مستوى العالم.

وأرجع فيفا سبب إقامة مونديال كأس العالم 2021 في فصل الشتاء بدلا من الصيف، لارتفاع درجات الحرارة في الدولة المُضيفة وهي قطر التي تشهد حرارة مرتفعة في فصل الصيف تتراوح بين 35 لـ 45 درجة مئوية، وإذا أقيمت في الشتاء ستنخفض حرارة الطقس من 16 إلى 25 درجة.

موعد انتهاء كأس العالم 2022

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن مونديال كأس العالم في نسخته الحالية سينتهي في 18 ديسمبر 2022 على ملعب لوسيل.