السياحة: نستهدف جذب القادمين لمتابعة بطولة كأس العالم في قطر

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إن الوزارة قد عقدت اجتماع مع ممثلي عددًا من الشركات السياحية أجل تقديم برامج وخدمات موحدة في شرم الشيخ خلال فترة إقامة مؤتمر المناخ، إذ ذكرت أن وزارة السياحة والآثار تتوقع موسمًا سياحيًا إيجابيًا في الشتاء القادم، لعدة أسباب أهمها انعقاد المؤتمر العالمي للمناخ في نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ، الذي سيوجد به عدد كبير من رؤساء الدول للمشاركة في هذا المؤتمر، وتم وضع ضوابط محددة لاختيار الشركات السياحية التي ستقدم خدمات للوفود في شرم الشيخ خلال المؤتمر العالمي للمناخ.

يتم استهداف شريحة السائحين الذين وصلوا إلى سن المعاش

وأضافت «شلبي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه يتم العمل على إعداد ملف لجذب السياحة القادمة لمتابعة كأس العالم في قطر، موضحة في الوقت ذاته أنه يتم استهداف شريحة السائحين الذين وصلوا إلى سن المعاش، وأيضا إلى شريحة السائحين الذين يعملون ويرغبون في الحصول على إنترنت فائق الجودة لاستكمال مهامهم الوظيفية خلال وجودهم في مصر، ما يجعلهم يمكثون لأكبر فترة ممكنة، فالوزارة تستهدف زيادة شريحة السياح، من خلال توفير حوافز من أجل بقائهم لأكبر فترة ممكنة.

شرم الشيخ قبلة السياحة في مصر وتستعد لقمة المناخ

وأوضحت نائب وزير السياحة والآثار، أنه تم تحديد كافة الأمور الخاصة بالاستعداد بشكل جيد لاستقبال السياح في فصل الشتاء المقبل، موضحة أن شرم الشيخ تعتبر قبلة السياحة في مصر وتستعد لقمة المناخ، برفع البنية التحتية للشوارع والمقاصد السياحية، وهناك اهتمام كبير من الوزارة بمراجعة كافة الضوابط بالفنادق، فضلًا عن أن مؤتمر قمة المناخ كوب 27 والذي سينعقد في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، سيكون في غاية الأهمية، وتم الاهتمام باختيار شركات السياحة المنفذة للبرامج السياحية للمشاركين في قمة المناخ، على أن تكون شركات ذات كفاءة وسمعة طيبة ولديها خبرة في العمل السياحي.