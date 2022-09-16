قانون الإيجار القديم.. حالات خروج المستأجر وعودة الشقة للمالك

تعد قضايا الإيجار القديم وحالات إخلاء عقار الإيجار القديم، من أكثر القضايا التي تهم فئة كبيرة من المجتمع المصري، وتثير جدلا واسعا، فهو القانون الذي لم يصل إلى محطته النهائية إلى اليوم ومنذ سنوات طويلة، ولا تتوقف المناقشات حوله تحت قبة البرلمان من أجل التوصل لحل مرضٍ لجميع الأطراف المتأثرة بهذه القضية، سعيا من المشرع المصري لتحقيق العدالة بين الطرفين.

حالات إخلاء عقار الإيجار القديم

ويتساءل العديد من الملاك عن حالات إخلاء عقار الإيجار القديم، والتي أشار إليها مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، مؤكدا أن هذه الحالات وردت في نص قانون الإيجار القديم، لافتا إلى أن أبرزها هي امتناع المستأجر عن دفع قيمة الإيجار في موعده المحدد.

كما أشار إلى أن من حالات إخلاء عقار الإيجار القديم، وفقا لما ورد في القانون هي أن يمتنع المستأجر من سداد ملحقات الإيجار فقط، حيث قال: «الأمر لا يتوقف فقط على امتناع المستأجر عن دفع إيجار العين المحددة في موعده، بل أيضا اذا امتنع عن دفع ملتحقات الإيجار».

ملتحقات الإيجار

ومن بعض هذه الملتحقات التي من شأنها أن تكون ثغرة للمالك لإخلاء عقار الإيجار القديم هو ما يلي:

- أجرة البواب

- نور السلم

- فواتير المياه

وفي حديثه عن حالات إخلاء عقار الإيجار القديم، أوضح رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم أنه في هذه الحالة يقوم المستأجر بسداد قيمة الأشياء سالفة الذكر امام المحكمة، حيث قال: «يمكن أن يقوم المستأجر بسداد هذه القيمة أمام المحكمة، وقبل أن يتم قفل باب المرافعة في الدعوى ويكون أو المستأجر توطيدا لحكم الإخلاء بسداد جميع المستحقات، إضافة إلى ما تكلفة المؤجر من مصروفات وأتعاب محاماة، وذلك وفقا للقانون».