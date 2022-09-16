مصرع طفل صعقا بالكهرباء أثناء شرب المياه من «كولدير» بالغربية

لقي طفل في العقد الثاني من العمر، مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء شربه المياه من مبرد ماء «كولدير»، متواجد في الطريق العام، في قرية نهطاي بمركز زفتي في الغربية، ونقل الطفل إلى المستشفى العام، في محاولة لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل مصرع الطفل صعقا

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطار من مأمور مركز شرطة زفتى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بمصرع طفل صعقا بالكهرباء، أثناء شربه المياه من «كولدير» في الطريق العام، بإحدى القرى بدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع طفل يدعي «محمد ر. ال.»، يبلغ من العمر 13 عاما، مقيم بقرية نطهاي، صعقا بالكهرباء، أثناء شربه المياه من أحد كولدير مياة الشرب، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، ولم يتمكن أحد من إنقاذه، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى زفتى العام.

تفريغ كاميرات المراقبة

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة، للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة، واستدعاء ذويه، وشهود العيان، وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن.