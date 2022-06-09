مصرع طفل بماس كهربائي أثناء شرب المياه من «كولدير» بالمنوفية

لقي طفل مصرعه في قرية «بتبس» التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية، نتيجة إصابته بماس كهربائي أثناء شرب المياه من «كولدير» في القرية، حيث سقط على الأرض جثة هامدة، وفشلت كل محاولات إنقاذ حياته، وجرى التحفظ على الجثمان ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق، والتي صرحت بدفن الجثمان.

لا شبهة جنائية في وفاة الطفل

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة تلا، إلى مكان الواقعة، وتبين أن الطفل مقيم بمركز شبين الكوم، ويأتي مع والده الذي يعمل تاجر أشجار وشتلات، وأشار والده في التحقيقات أن ابنه ذهب لشرب المياه من «كولدير» مياه في القرية وأصيب بماس كهربائي تسبب في وفاته، نافيا وجود شبهه جنائية حول الوفاة.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع طفل، 12 عاما، إثر ماس كهربائي في «كولدير» بقرية «بتبتس» التابعة لدائرة المركز، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وسؤال أسرة الطفل، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

إصابة شخصين في تصادم سيارة ودراجة نارية

وعلى صعيد آخر، أصيب شخصان في حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي علي طريق «تلا - شبين الكوم»، ونُقل المصابان إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن الإصابات عبارة عن جروج وكدمات متفرقة بالجسم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.