نواب «التنسيقية» يشاركون في ورشة عمل «الطريق إلى الجمهورية الجديدة»

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ورشة عمل تحت عنوان «الطريق إلى الجمهورية الجديدة»، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة في محافظة الشرقية.

مثل وافد التنسيقية كل من النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، والنائب محمد عزمي وكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ، والنائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب.

تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة

وتحدث المشاركون عن أهمية التحديات المائية، ومجهودات الدولة لمجابهتها وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، من خلال نظم الري الحديث، واستبدال المحاصيل الشرهة للمياه بأنواع جديدة أكثر إنتاجية وأقل استهلاكًا للمياه، وإلقاء الضوء على التغيرات المناخية وتأثيرها المباشر على المحاصيل الزراعية وزيادة الإنتاج.

استعدادات تنظيم قمة المناخ

وألقت الورشة الضوء على استعدادات الدولة لتنظيم قمة المناخ «cop 27» في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، وتهدف مثل هذه اللقاءات إلى تعزيز بناء قدرات الشباب، وتأهيل الكوادر الشبابية، والتواصل معهم وإطلاعهم على مجهودات الدولة لمجابهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية.