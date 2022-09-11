أنشطة وفعاليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال الأسبوع

استعرض برنامج «التنسيقية في أسبوع» عبر صفحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على موقع «يوتيوب»، تقديم الإعلامي أحمد عبد الصمد نشاط التنسيقية خلال الأسبوع.

استراتيجية العنف ضد المرأة

أولى هذه الأنشطة كانت بتنظيم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالون سياسي بعنوان «استراتيجية العنف ضد المرأة» تناولت الجلسة التعريف بمصطلح العنف وأنواعه ومخاطره، وتأثيره على نفسية الفتيات والمرأة بشكل عام، وتطرقت المناقشة لأسباب العنف ضد المرأة وكيفية إعادة تأهيل ضحايا العنف ودور الدولة ومنظمات المجتمع المدني في مجابهة العنف ضد المرأة، وظاهرة ختان الإناث وتأثيرها على صحة المرأة ونفسيتها.

كما أقامت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل لأعضائها من فريق محور قصور الثقافة بمقر التنسيقية للتدريب على عدد من الملفات الخاصة بالأدوات الرقابية بملف قصور الثقافة.

معسكر قادة المستقبل

وشارك كل من النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في معسكر قادة المستقبل لطلاب جامعة القاهرة تحت عنوان «بناء الإنسان في الجمهورية الجديدة».

المجالس الشبابية الثنائية الدولية

وشارك نادي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تدريب الشباب المرشح لعضوية المجالس الشبابية الثنائية الدولية، والذي يعد انطلاقة في برنامج الدبلوماسية الشبابية المصرية، ويأتي التدريب في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.