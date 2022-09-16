أحمد فايق: مبادرة «آدم» إنجاز للأزهر الشريف في مكافحة التطرف

استعرض برنامج «مصر تستطيع» جهود مركز الأزهر الشريف التي بدأت منذ 2015 لمكافحة التطرف بأشكاله كافة، إذ يصدر تقاريره بكل لغات العالم من أجل مكافحة التطرف من خلال الرد العلمي والديني الموثق على المواقف العامة، ويندرج ذلك تحت شعار تجديد الخطاب الديني، برعاية الأزهر الشريف قلعة الدين الوسطي.

دور الأزهر الشريف

وأوضح الإعلامي أحمد فايق، خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع» والمذاع على قناة «dmc»، أن العاملين في مرصد الأزهر الشريف نخبة من أساتذة الجامعة والباحثين ولهم خبرة كبيرة في التحدث باللغات الأخرى التي تتنوع بين الفارسي والتركي والأوردي والإنجليزية والفرنسية وغيرهم، لافتا إلى أن المفاهيم في هذه الأيام تغيرت وأصبحت هناك تساؤلات تثير الجدل وتشكك الناس في معتقداتهم.

مبادرة الأزهر الشريف لمكافحة التطرف

وأشار فايق إلى أن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أطلق مبادرة من خلال شخصية كارتونية تسمى «آدم» مخصصة للأطفال، وتتولى تقديم إجابات بالفيديو لتناسب عقول الأطفال، واستعرض فيديو ضمن أعمال المبادرة ناقش خلالها رأي الدين الوسطي في تهنئة غير المسلمين في أعيادهم.