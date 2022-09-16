ملكة تايلاند في زيارتها للأقصر: «منبهرة بعظمة الحضارة المصرية القديمة»

استقبلت مدينة الأقصر، سوثيدا تيدجاي، ملكة تايلاند، في زيارة خاصة؛ للاستمتاع بمعالم المدينة الأثرية والسياحية الخلابة، من معابد ومتاحف وغيرها من كنوز المصريين القدماء، في زيارة هي الأولى لها إلى المدينة التاريخية.

برنامج زيارة ملكة تايلاند في الأقصر

وزارت الملكة اليوم معالم الأقصر الأثرية والسياحية المتنوعة بشرق وغرب المحافظة.

وأعربت ملكة تايلاند عن سعادتها وانبهارها بعظمة وجمال وروعة الحضارة المصرية القديمة، إذ تقيم ملكة تايلاند في أحد الفنادق الـ 5 نجوم، المطل على نيل الأقصر، مع حرسها الملكي، ومن المقرر أن تغادر إلى أسوان عبر رحلة نيلية كروز تستغرق ثلاثة أيام ثم تعود مرة أخرى للأقصر وتقيم فيها يوما آخر ثم تغادر المدينة.

معلومات عن ملكة تايلاند

يشار إلى أنه جرى تتويج سوثيدا تيدجاي رسميًا ملكة قرينة؛ لتصبح صاحبة الجلالة، حيث يعتبر 3 يونيو من كل عام، الذي يوافق عيد ميلاد الملكة عطلة وطنية في تايلاند، وتزين الشوارع بصورها طوال الشهر للاحتفال بها، ويتم تشجيع الشعب التايلاندي على ارتداء اللون الأرجواني وهو اللون المفضل للملكة، تكريمًا لها واحتفاء بها.