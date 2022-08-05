عاجل.. وفاة 13 شخصا وإصابة 35 آخرين في حريق بـ«كازينو» جنوب تايلاند

توفى 13 شخصًا وأصيب 35 آخرين في حريق بملهى ليلي جنوبي تايلاند، حسبما أفادت «العربية» في نبأ عاجل لها.

إصابة 31 شخصا في الانفجار

جدير بالذكر أنها ليست الحادثة الأولى التي تقع في ملهى ليلي حيث لقى شخص واحد مصرعه وأصيب 31 آخرين، بينهم 6 أشخاص مصابين بإصابات خطيرة و 12 حالة بإصابات متوسطة و6 حالات مستقرة، وفقًا لما ذكرته وكالة «ترند» الأذربيجانية جراء انفجار استهدف ملهى ليلي في «باكو» عاصمة أذربيجان.

إطلاق نار في ملهي ليلي

كما وقع حادث آخر في ملهي ليلي مدينة كالجاري الكندية، ولقى شخص واحد مصرعه، وأصيب آخر في حادثة إطلاق نار على ملهى ليلي وقالت قناة «سي تي في» الكندية، أن رجلا «30 عامًا» نقل إلى المستشفى وهو مصاب بطلق ناري، لكنه توفى بعدها متأثرا بجروحه.

إصابة 12 شخصًا في إطلاق نار بملهى ليلي

كما شهد ملهى ليلي في مقاطعة جرينفيل بولاية كارولاينا الجنوبية، حيث أصيب 12 شخصًا على الأقل أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة جراء حادث إطلاق نار وقع في ملهى ليلي، ونقل المصابين إلى مستشفيات محلية.