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«العربية»: قرغيزستان تعلن سقوط 24 قتيلا في اشتباكات حدودية مع طاجيكستان

كتب:

محمد أيمن سالم
10:47 م | الجمعة 16 سبتمبر 2022
جانب من المعركة أرشيفية

جانب من المعركة أرشيفية

أعلنت جمهورية قرغيزستان، سقوط 24 قتيلا في اشتباكات حدودية مع طاجيكستان، وفقا لقناة «العربية» في خبر عاجل.

وكانت قرغيزستان وطاجيكستان، تبادلتا الاتهامات باستخدام الأسلحة الثقيلة مثل الدبابات وقذائف المورتر في تصعيد للصراع الحدودي، الذي أدى لارتفاع أعداد القتلى والمصابين منذ اندلاع القتال.

الاشتباكات تدور على امتداد الحدود 

وقال حرس الحدود في قرغيزستان، في بيان، إن قوات طاجيكستان فتحت النار مجددا على عدد من مواقعه، والاشتباكات تدور على امتداد الحدود بأكملها، وأن القوات الطاجيكية تستخدم الدبابات وناقلات الجنود المدرعة وقذائف المورتر.

واتهمت طاجيكستان القوات القرغيزية بقصف أحد مواقعها الأمامية و7 قرى باستخدام «أسلحة ثقيلة».

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بقلم محمد أيمن سالم