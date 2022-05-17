إيران تفتتح مصنعا لإنتاج طائرات مسيرة من طراز «أبابيل 2» في طاجيكستان

افتتحت إيران، اليوم الثلاثاء، مصنع إنتاج طائرات مسيرة من طراز تطلق عليه اسم «أبابيل 2» الإيرانية بالكامل، في جمهورية طاجيكستان؛ بهدف تعزيز وتطوير التعاون العسكري والدفاعي المشترك بين البلدين.

رئيس الأركان الإيراني يفتتح المصنع الجديد

افتتح المصنع الجديد، اللواء محمد باقري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، الذي أكد أن إيران تمكنت من خلال جهود من وصفهم بالمتخصصين والعلماء الملتزمين، وباستخدام قدراتها الداخلية، من تحقيق نمو كبير في جميع المجالات الدفاعية والعسكرية، وخاصة الطائرات المسيرة، حسبما نقلت «روسيا اليوم» الإخبارية.

باقري: سنرى في المستقبل مزيدا من التعاون

ووصف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، افتتاح مصنع إنتاج الطائرات المسيرة في طاجيكستان بأنه «نقطة تحول في التعاون العسكري بين إيران وطاجيكستان».

وأضاف «باقري»: «سنرى في المستقبل مزيدا من التعاون والتعامل على جميع مستويات الدفاع العسكري بين إيران وطاجيكستان.

جدير بالذكر أن طاجيكستان هي إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، وإحدى دول منظمة الأمن الجماعي التي تضم في عضويتها أيضا روسيا.