بوتين يزور طاجيكستان وتركمانستان في أولى رحلاته الخارجية منذ غزو أوكرانيا

يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الجاري، دولتين صغيرتين تابعة للاتحاد السوفيتي السابق في وسط آسيا، إذ ستكون أول رحلة معروفة له إلى الخارج منذ أمره بغزو أوكرانيا، وفقا لوكالة أنباء رويترز، نقلا عن التلفزيون الروسي الرسمي.

قال بافيل زاروبين، مراسل محطة روسيا 1 التلفزيونية الحكومية في الكرملين ، إن بوتين سيزور طاجيكستان وتركمانستان ثم يلتقي بالرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لإجراء محادثات في موسكو.

وتأتى أول جولة خارجية للرئيس الروسى فيلاديمير بوتين بالتزامن مع انعقاد قمة مجموعة السبع في ألمانيا، بحضور رؤساء أمريكا وفرنسا ورئيس وزراء بريطانيا.

بوتين سيزور طاجيكستان وتركمانستان

وفي دوشانبي، سيلتقي بوتين بالرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان، الحليف الوثيق لروسيا وأطول حكام دولة سوفيتية سابقة خدمة.

وقال زاروبين إنه سيحضر في عشق أباد قمة دول بحر قزوين بما في ذلك زعماء أذربيجان وكازاخستان وإيران وتركمانستان.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن فالنتينا ماتفينكو، رئيسة الغرفة العليا بالبرلمان الروسي، قولها لتلفزيون بيلاروسيا، يوم الأحد، إن بوتين يعتزم أيضًا زيارة مدينة جرودنو البيلاروسية يومي 30 يونيو والأول من يوليو للمشاركة في منتدى مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

آخر زيارة خارجية لبوتين قبل الحرب على أوكرانيا

كانت آخر رحلة معروفة لبوتين خارج روسيا زيارة إلى بكين في أوائل فبراير، إذ كشف هو والرئيس الصيني شي جين بينغ النقاب عن معاهدة صداقة «بلا حدود» قبل ساعات من حضورهما حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرون من فبراير الماضي، وفرضت عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، فيما قال «بوتين» إن العقوبات سبب لبناء علاقات تجارية أقوى مع قوى أخرى مثل الصين والهند وإيران.