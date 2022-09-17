مقتل 7 أشخاص في هجوم إسرائيلي على «دمشق»

أفادت وسائل إعلام، بمقتل 7 أشخاص في الهجوم الإسرائيلي الذي وقع قبل قليل على العاصمة السورية «دمشق» وريفها، بينهم 2 من الميليشيات الإيرانية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي 6 سبتمبر الجاري، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، «مطار حلب الدولي» ومحيطه، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

كما أدى القصف الإسرائيلي، على «مطار حلب الدولي» إلى خروجه عن الخدمة لنحو 72 ساعة.

وفي 31 أغسطس الماضي، استهدفت «تل أبيب»، بعدد من الصواريخ بعض النقاط في جنوب شرقي «دمشق»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

دمشق تدعو لاتخاذ قرار لإلزام إسرائيل بالانضمام إلى «عدم انتشار النووي»

وأمس الجمعة، جددت «دمشق»، على لسان مندوب «دمشق» الدائم لدى منظمة«الأمم المتحدة» والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا السفير الدكتور حسن خضور، في بيان ألقاه أمام مجلس محافظي «وكالة الطاقة الذرية»، دعوتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرار واضح وخطوات عملية جادة لإلزام إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة «عدم انتشار الأسلحة النووية» وإخضاع جميع منشآتها لتفتيش «الوكالة» دون قيد أو شرط، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».