غارات إسرائيلية وانفجارات عنيفة بمواقع عسكرية في ريف دمشق

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، ومقره لندن، أنّه تم سماع دوي انفجارات متتالية نتيجة غارات إسرائيلية على مواقع عسكرية بريف دمشق، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

غارات إسرائيلية سابقة على سوريا

وفي وقت سابق من شهر فبراير الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية على سوريا، عقب إطلاق صاروخ مضاد للطائرات تجاه شمالي إسرائيل، وقال الجيش إن قواته قصفت أهدافا من بينها رادار وبطاريات دفاع جوي.

التصدي لصواريخ إسرئيلية

وأوضح الجيش الإسرائيلي عبر «تويتر»، أن الصاروخ الذي أُطلق من سوريا انفجر في الجو، وأكدت وسائل إعلام رسمية سورية الهجوم الإسرائيلي، وقالت إن الدفاعات الجوية واجهت «صواريخ العدوان الإسرائيلي» بالقرب من دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا: «تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط مدينة دمشق، وأسقطت عددا منها».