وكالة أنباء سوريا: عدوان إسرائيلي أصاب مطار حلب بخسائر مادية

أفاد مصدر عسكري سوري، مساء اليوم، بإقدام «العدو الإسرائيلي»، باستهداف مطار حلب الدولي بعدة صواريخ مكلفة الدولة أضرارا مادية مرتفعة، لم يفصح عن التقديرات حتى الآن.

قصف في مطار حلب مساء اليوم

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن المصدر العسكري الذي لم يفصح عن اسمه: «حوالي الساعة الثامنة من مساء اليوم استهدف العدو الإسرائيلي مطار حلب الدولي بضربة صاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمطار».

ضربات متتالية

ولم تكن هذه الضربة العسكرية الأولى في أغسطس الجاري حيث جرى قصف منتصف الشهر أدى إلى مقتل 3 عسكريين وإصابة مثليهم بحسب وكالة الأنباء السورية وسط استنكار سوري للقصف المتكرر.

عدم استقرار الدولة السورية

وتعاني الجمهورية السورية من زعزعة الأمن منذ اندلاع ما عرف بثورات الربيع العربي في عام 2011 حيث خرجت تظاهرات من بعض فئات الشعب تطالب برحيل الرئيس بشار الأسد المستمر في الحكم حتى الآن وسط وجود ميلشيات مسلحة ودول أجنبية تدعم المعارضة ضده في ظل دعم إيران وروسيا للرئيس السوري.