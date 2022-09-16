«القومي للبحوث»: يجب الالتزام بميثاق بيئي واحد للحد من آثار التغيرات المناخية

قالت الدكتورة صفاء السروجي، رئيس قسم الطب البيئي والمهني بالمركز القومي للبحوث، إنه يجب الحصول على الموافقة الأخلاقية على جميع المشاريع البحثية التي تنطوي على استخدام حيوانات الفقاريات من قبل لجنة أخلاقيات استخدام حيوانات التجارب أو من ينوب عنها قبل البدء في تنفيذها.

وأضافت «السروجي» في توصيات المؤتمر الدولي الأول للطب البيئي والمهني والتغيرات المناخية بالمركز القومي للبحوث، أنه يجب العمل على تقليل الألم والضيق على الحيوان أثناء وبعد جميع الإجراءات البحثية التي تتم على الحيوان، ويجب أن تتم العناية بجميع الحيوانات التي تستخدم في الأبحاث ووفقًا للمعايير البيطرية المحلية والدولية.

التعامل مع ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة

وقالت: «بما أن ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية واقع ملموس يؤثر على العالم كله، لابد من العمل على الحد من هذا من خلال تغيير سلوك الإنسان الذي أدى لذلك، وفى نفس الوقت العمل على مقاومة الآثار المترتبة على ذلك، وتوفير العمل على حامية البيئة فرصة استثنائية لإطلاق فوائد اقتصادية واجتماعية هائلة، بوسعها المساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحيث تتلقى الدول النامية دعما اقتصاديا وفنيا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وخصوصا لعدم مساهمتها في الانبعاثات الحرارية منذ اندلاع الثورة الصناعية الكبرى».

دور الدول الصناعية الكبرى

وأكدت ضرورة تضافر الجهود والالتزام بميثاق بيئي واحد تتحمل وتساهم في تكلفة الدول الصناعية الكبرى والتقدم نحو عالم واحد وصحة واحدة للحد من انتشار مسببات الأمراض المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتوزيع أنواع الحشرات التي تعتمد على الزراعة والحياة البرية، كإزالة الغابات وتغير الظروف المناخية، وزيادة درجة الحرارة والرطوبة بشكل رئيسي ، مما تسبب زيادة الحشرات التي تنقل الامراض.

وشددت على تسليط الضوء على التغيرات المناخية التي تعاني منها شعوب القارة السمراء التي تواجه أكبر تهديد يتمثل في زيادة التعرض للفيروسات الجديدة، وهو ما يوضح مرة أخرى كيف أن أولئك الموجودين في الخطوط الأمامية لم يساهموا في كثيرا من الاحيان في تغير المناخ.