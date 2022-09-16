«منصة سوهاج» تعقد لقاءات وندوات مكثفة لمواجهة التغيرات المناخية

عقدت منصة سوهاج للتغيرات المناخية، تحت شعار «بلدنا تستضيف قمة المناخ» وبالتعاون مع وزارة الأوقاف، وجمعية شباب النيل، اجتماعا موسعا مع مديري إدارات الوعظ، حول أهمية ترشيد الطاقة والموارد الطبيعية وكيفية الحفاظ عليها، لتوعية الأهالي في المساجد.

جاء ذلك بحضور وكيل وزارة الأوقاف في المحافظة، في إطار زيادة الوعي بقضايا التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة في سوهاج.

ندوة عن التغيرات المناخية في قرية أدفا

وقال محمد بكري، منسق منصة سوهاج للتغيرات المناخية، إن المنصة عقدت ندوة عن التغيرات المناخية بالتعاون مع جمعية شباب النيل بقرية أدفا تحت إشراف جهاز شؤون البيئة بسوهاج، بإحدى مدارس المحافظة لتوعية المعلمين والمعلمات بالتغيير المناخية وآثارها على المجتمع.

اللقاءات تناولت تأثير التغيرات المناخية على جودة المحاصيل الزراعية

وأضاف: تناولت اللقاءات التغيرات المناخية وما تسببه من انبعاثات حرارية، وخطورتها ومدى تأثيرها على جودة المحاصيل الزراعية، وأسباب التغيرات المناخية من حرق الوقود والقطع الجائر للغابات وحرق المخلفات.