الصين: أعدمنا 500 طن من المواد الضارة بالأوزون

أعلنت السلطات الصينية، تخلصها من آلاف الأطنان من المواد المُستنفدة لطبقة «الأوزون»، وأوضحت وزارة الإيكولوجيا والبيئة الصينية، أمس الجمعة، إن بلادها تخلصت من 504 آلاف طن من المواد المُستنفدة، منذ انضمامها إلى «بروتوكول مونتريال» بشأن المواد المستنفدة لـ«الأوزون»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

التخلص من أكثر من 99% من المواد المستنفدة للأوزون عالميا

وأشار نائب وزير الإيكولوجيا والبيئة، «تشاو يينج مين»، في تصريحات في اجتماع عُقد عبر دائرة الفيديو بمناسبة «اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون»، إلى أن على مدار السنوات الـ35 الماضية، تم التخلص التدريجي من أكثر من 99% من المواد المستنفدة للأوزون على مستوى العالم.

وأكد «مين»، أن بلاده ستواصل تحسين أنظمتها القانونية، والوفاء بالتزاماتها، وتعميق التعاون الدولي، للمساهمة في الحفاظ على الحياة على الأرض.

الصين وقعت على «بروتوكول مونتريال» في 1991

وكانت السلطات الصينية، وقعت على «بروتوكول مونتريال» في عام 1991، ودخل تعديل كيجالي على البروتوكول المذكور حيز التنفيذ في الصين في 2021.

وكان الهدف الرئيسي لـ«بروتوكول مونتريال» هو حماية «طبقة الأوزون» من خلال اتخاذ تدابير لمراقبة الإنتاج العالمي ‏واستهلاك الإجمالي للمواد المستنفدة للأوزون، مع الابقاء على الهدف النهائي المتمثل في القضاء على المواد ‏عن طريق تطوير المعارف العلمية والتكنولوجية البديلة‏‎

وفي عام 1994، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، 16سبتمبر «اليوم الدولي للحفاظ على طبقة الأوزون»، احتفالاً بتاريخ التوقيع على «بروتوكول مونتريال» بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في 1987، وفاق لما ذكره موقع منظمة «الأمم المتحدة» على الإنترنت.

وفي 15 أكتوبر 2016، توصلت الأطراف في «بروتوكول مونتريال» بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون إلى اتفاق في اجتماعها الـ28 في «كيجالي» عاصمة رواندا، للتخلص التدريجي من مركبات «الكربون الهيدروفلورية».