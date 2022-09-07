عضو بالحزب الديمقراطي لـ«الوطن»: مصر دولة رائدة في قضية التغير المناخي

أعلن جون كيري المبعوث الأمريكي للمناخ إنَّ السيولة النقدية في الاقتصاد الأمريكي 21 ترليون دولار، مبينًا أنَّه يجب على الحكومة أن تقوم بأكثر مما تقوم به حاليًا، مشيرًا إلى أنَّ العلماء ذكروا في عام 2018 أنَّ جميع المسؤولين لديهم 12 عامًا ليتخذوا القرارات الهامة لتلافي الآثار التي تنجم عنها التغيرات المناخية، ولم نضع أموالًا في الموازنة العامة لكي نقوم بالتزاماتنا الخاصة بمواجهة المناخ.

كيري: علينا اتخاذ عدة قرارات مهمة لتلافي تداعيات تغير المناخ السلبية

وأضاف المبعوث الأمريكي للمناخ، خلال حديثه بفاعليات منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة أنَّ «الرئيس الأمريكي جو بايدن ضاعف الأموال إلى 11.4 بليون دولار، وسنصل للرقم الذي وعد به، ومبلغ 100 مليون دولار مبلغ قليل، ولا يوجد دولة تستطيع أن تقوم بهذه العملية الانتقالية وحدها، وعلينا أن نجلب القطاع الخاص للطاولة».

من جانبه قال نعمان أبو عيسى، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن الحزب مهتم بقضية تغير المناخ، والرئيس الأمريكي جو بايدن يهتم بالتغير المناخي ليس في الولايات المتحدة فقط بل في العالم بأسره، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى لتقليل الغازات المؤدية للاحتباس الحراري و تؤثر سلبا على المناخ، و خير دليل على ذلك الأموال التي رصدها بايدن من أجل قضية التغير المناخي والحلول الموضوعة من أجل تنفيذها على المستوى العالمي.

أبو عيسى: مصر من أقل الدول التي تنتج عنها انبعاثات كربونية

وأضاف عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي لـ«الوطن»: «قمة المناخ التي ستعقد بمدينة شرم الشيخ تؤكد على ريادة مصر في إفريقيا والعالم بشأن قضية التغير المناخي، حيث إنها من أقل الدول التي تنتج عنها انبعاثات كربونية، بالإضافة إلى مركزها الإستراتيجي».

وكان المبعوث الأمريكي للمناخ أكد أنَّ العالم سيصل لاقتصاد كربوني منخفض ولكن لا يوجد ثقة للوصول بالوقت المناسب لكي يتم تلافي أسوأ ما تجلبه الكارثة، ويجب أن يوجد سبيلا لتشجيع القطاع الخاص وجلب البنوك، مشيرًا إلى أنَّ «بيل جيتس يستثمر 500 مليون دولار في محطة طاقة نووية جديدة، لذا علينا أن نجد تمويل كافي للتعامل مع المخاطر».