الحكم على 17 متهمًا في قضية «أحداث قسم شرطة العرب» بعد قليل

تنطق محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة في مجمع محاكم طرة، بعد قليل، بالحكم على 17 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، والذين يواجهون تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف الدستور والقانون، غرضها التحريض على العنف وترويع المواطنين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث قسم شرطة العرب».

وأجلت المحكمة الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم السبت الموافق 17 سبتمبر للنطق بالحكم.

السجن المؤبد لمرشد جماعة الإخوان

وعاقبت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم طرة، في وقت سابق، الإخواني محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و11 متهمًا آخرين، بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث قسم شرطة العرب».

أحكام بالمؤبد على البلتاجي وصفوت حجازي

وخلال شهر أغسطس من عام 2015، كان المستشار محمد السعيد الشربيني، قد أصدر أحكامًا بالسجن المؤبد على محمد البلتاجي وصفوت حجازي، القياديين الإخوانيين، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، و16 متهمًا آخرين.

وعاقبت المحكمة أيضًا 76 متهمًا بالسجن المؤبد «حكمًا غيابيًا»، وبراءة 68 متهمًا آخرين في نفس القضية، فضلًا عن معاقبة 28 متهمًا آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، عن التهم المنسوبة إليهم وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية تُحرض على العنف وترويع المواطنين.