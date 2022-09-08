مصدر أمني ينفي شائعات تروجها جماعة الإخوان الإرهابية تخص ضباط بمدن القناة

نفى مصدر أمني، صحة ما جرى تناوله من إدعاءات من الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن صدور تعليمات لرجال الشرطة العاملين بمحافظات القناة (السويس- الإسماعيلية- بورسعيد).

وأكد المصدر، أن تلك الإدعاءات التي تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية، تأتي ضمن نهج الجماعة لنشر الشائعات والأكاذيب، ومساعيها اليائسة لإحداث الوقيعة بين مؤسسات الدولة، بما يعكس حالة التردي، وإفلاس الجماعة الإرهابية، وأبواقها الإعلامية، التي فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.